استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد مواطنان فلسطينيان، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة "المغراقة"، اليوم السبت، وسط قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استأنفت عدوانها على قطاع غزة أمس بعد انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح الجمعة، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 190 مواطنًا، مًعظمهم من النساء والأطفال.

وشهدت محافظة "خان يونس" جنوب القطاع، قصفا عنيفا وأحزمة نارية شرق ووسط وغرب المحافظة، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية والمدفعية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، استشهد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح، والآلاف في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي بعد انتهاء الهدنة أصبح أكثر وحشية ودمارًا.