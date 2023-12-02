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بدء اليوم الثاني من التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالسفارة المصرية بموسكو

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ياسر رشاد - القاهرة - بدأت اللجنة الانتخابية في مقر السفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو أعمال اليوم الثاني من استقبال الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، حيث فتحت السفارة أبوابها لاستقبال المصوتين. 

 

ويُنتظر أن يكون توافد المصوتين كبيرا اليوم السبت، نظرا لأنه أول أيام العطلة الأسبوعية. 

 

وكان اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية في موسكو قد شهد إقبالا جيدا نسبيا برغم أن يوم الجمعة هو يوم عمل ودراسة. وأعرب المصوتون من أبناء الجالية المصرية في روسيا عن أن الاستحقاق الرئاسي واجب وطني من أجل استمرار استقرار الوطن وتطوره.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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