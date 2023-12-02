الحكومة العراقية تؤكد نهجها لإقامة الشراكات الاقتصادية والمدن الصناعية مع دول الجوار

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على منهجية عمل الحكومة في إقامة الشراكات الاقتصادية والمدن الصناعية مع دول الجوار، مشيرا إلى سعي الحكومة إلى تحقيق صناعة تصدر منتجاتها خارج العراق، موضحا أن بلاده لديه الموارد الطبيعية لتأسيس صناعة مستدامة ومتطورة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني رعى منتدى الشراكات الصناعية الذي انطلقت أعماله صباح اليوم، السبت، في محافظة البصرة ويستمر يومين، حيث استعرض المنتدى عددا من المشاريع الصناعية التي نفذت بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال الاستثمار المعدني والأسمدة الزراعية والحديد والصلب ومصنع الكلور، فضلاً عن طرح فرص شراكة مع القطاع الخاص، والبالغة 90 فرصة استثمارية بمختلف القطاعات الصناعية في عموم العراق.

وأشاد السوداني بجهود وزارة الصناعة العراقية في الإعداد لإقامة هذا المنتدى، الذي يأتي بعد مؤتمر الصناعات البتروكيمياوية والتعدينية، والذي نتج عنه إكمال فرص استثمارية في عقود تجاوزت 9 مليارات دولار، مؤكدا أنّ المنتدى يعد محطة للقاء المستثمرين الجادين في استثمار الفرص الموجودة سواء بالشراكة مع القطاع الحكومي أو من خلال الفرص الاستثمارية، وفق قانون الاستثمار.

وقال السوداني إنه لا يمكن أن يبقى العراق سوقا استهلاكية للمواد والسلع المستوردة، مبينا أن الاستثمار في رأس المال البشري وإكسابه المهارات والتدريب والقدرات، واحد من أهم أهداف الحكومة، مشيرا إلى ضرورة دعم ريادة الأعمال الصناعية لتلبية الحاجة المحلية والتكامل مع الصناعات الإقليمية والدولية.

وأشار السوداني إلى أن الحكومة عملت خلال عام على خطوات إجرائية عملية، منها تأسيس صندوق العراق للتنمية، الذي يؤسس لبيئة صحيحة من الاستثمار للقطاع الخاص، برأس مال تريليون دينار، وسيزداد مع عام 2024، كما تمت زيادة رأس مال المصرف الصناعي، ولأول مرة قدمت ضمانات سيادية للاستثمار في القطاع الخاص.