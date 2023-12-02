قتلوه ضربا.. كواليس اعتداء 3 أشخاص على جارهم بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية بالجيزة ملابسات مقتل مالك محل سجاد على يد 3 أشخاص بإمبابة.

تبلغ لقسم شرطة إمبابة من أحد المستشفيات باستقبال جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة ط.

تبين بالفحص أن مشادة كلامية بين مالك محل سجاد و3 آخرين تطورت إلى مشاجرة اعتدوا خلالها عليه بالضرب حتى فارق الحياة.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد محمد سعودي رئيس مباحث إمبابة من ضبط المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.