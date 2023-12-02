"ما ترغيش".. تحرر 1510 مخالفة التحدث في المحمول أثناء القيادة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 62025 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11926 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و446 مخالفة السير بدون تراخيص، و148 مخالفة دراجة نارية، و1510 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و18 مخالفة موقف عشوائي، و4 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.