مباحث الحوامدية تداهم ورشة لتصنيع السلاح.. وتضبط 9 قطع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة، القبض على حداد وسائق توك توك، أدارا ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بمركز الحوامدية.

معلومات وردت أكدتها تحريات المباحث الجنائية بإدارة حداد وسائق توك توك ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها متخذين من ورشة حدادة خاصة بالأول كائنة بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث الحوامدية، من ضبط المتهمين بالورشة بحيازتهما 9 قطع أسلحة نارية، والأجزاء المستخدمة في التصنيع.

بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.