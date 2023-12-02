عجز عن سداد ديونه.. الداخلية تكشف ملابسات اختطاف مهندس بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالقاهرة وضبطت مرتكبي الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بحدوث مشادة كلامية بين أحد الأشخاص يستقل سيارته، وآخرين "مجهولين" يستقلون سيارة أخرى وقاموا باصطحابه داخل السيارة التي يستقلونها ولاذوا بالفرار، تاركين السيارة قيادته وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها " تم التحفظ عليها ".

بالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن السيارة مرتكبة الواقعة ملك (مهندس كهرباء - مقيم بمحافظة البحيرة) وفي وقت لاحق حضر المجني عليه لديوان القسم وبسؤاله أفاد بقيام المتهمين باصطحابه لمنطقه غير معلومة لديه واحتجازه لمدة ساعة وعقب ذلك قاموا بتركه بإحدى الطرق بالبحيرة ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص من بينهم "مالك السيارة مرتكبة الواقعة"– مقيمين بمحافظة الإسكندرية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه لقيامه بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء "مقهى" إلا أنه قام بالاستيلاء عليها وتهرب منهم فقاموا بالاتفاق على خطفه وتهديده لتسديد المبلغ المالي وقاموا بتركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية، وبمواجهة المجني عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها وأفاد أنه بسبب تعثره مالياً عجز عن الوفاء بالتزامه تجاه المتهمين وتعهد بسداد المبلغ وعلل إنكاره بمعرفته بهم خشية ضبطه على خلفية تحصله على المبلغ المالي و عدم رده.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.