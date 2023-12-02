شكرا لقرائتكم خبر عن لبنانى أمام السفارة المصرية: انتخابات رئاسة مصر تبعث رسالة أمان للشعوب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحد المواطنين اللبنانيين، أن الانتخابات الرئاسية المصرية، تبعث رسالة أمن وسلام للشعوب العربية جميعًا، مضيفًا أن من يُؤمن السلام للعرب هو الشعب المصري.

ودعا الشباب المصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وترك بصمة لأولادهم من خلال انتخاب الرئيس ليضمن لمصر استقرارها وأمانها وازدهارها.

وقال: "ربنا يحمي كل الأمة العربية.. والرئيس عبدالفتاح السيسي كلنا بنحبه، نكن كل الأحترام والتقدير للشعب المصري.. ومن أحسن لأحسن.. وتنعم مصر بالأمن والأمان وتظل أم الدنيا".