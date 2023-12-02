شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة التواصل بحماة الوطن تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم "السيسى" فى الانتخابات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن.

ونظم المؤتمر أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، برئاسة النائب أشرف أبو النصر، وبحضور النائبة ميرال الهريدي، أمين التعليم بالحزب، والنائبة مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن حماة الوطن.

وبحضور لفيفاً من الشخصيات العامة، ورجال الأعمال ونجوم الفن، ونجوم الرياضة.

تم التأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري المرتقب، ودعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.