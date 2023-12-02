شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشئون السياسية بـ"حماة الوطن" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم "السيسي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائبة سماء سليمان، مؤتمراً جماهيرياً حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء وقيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب الشيوخ، والشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية، وذلك في مركز التعليم المدني بالجيزة.
وأكدت النائبة سماء سليمان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بيدعم استراتيجية لمصر 2030 وحول الأزمات إلي فرص، لافتة إلي بناء الإنسان وبناء الجمهورية الجديدة.
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