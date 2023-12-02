أمانة الشئون السياسية بـ"حماة الوطن" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم "السيسي".. فيديو

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة الشئون السياسية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائبة سماء سليمان، مؤتمراً جماهيرياً حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء وقيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب الشيوخ، والشخصيات العامة وممثلي الأحزاب السياسية، وذلك في مركز التعليم المدني بالجيزة.