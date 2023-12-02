شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن بالإسماعيلية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسى "السيسى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت أمانة حزب حماة الوطن، في محافظة الإسماعيلية، مؤتمر جماهيريا جماهيري بمركز القنطرة غرب، بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وشهد المؤتمر التأكيد على تقديم الدعم الكامل الغير محدود للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرته في تحقيق المزيد من الانجازات والنجاحات لمصر داخلياً وخارجياً خلال السنوات المقبلة، كما تم التأكيد على أهمية المشاركة الايجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من كافة فئات المجتمع لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.