شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تعلن تشكيل غرف عمليات فى المحافظات بانتخابات الداخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، للانتخابات الرئاسية، متابعة انتخابات المصريين بالخارج من خلال غرفة العمليات المركزية للحملة، مؤكدة أنها حتي الآن لم تتلقي الحملة أى شكاوى أو ترصد أى خروقات تعوق سير عملية التصويت.

وانتهت الحملة من تشكيل غرف العمليات بعدد ٢٦ محافظة استعدادا لانتخابات الداخل.

وكان قد وجه المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة للمصريين بالخارج، جميع سفراء مصر المشرفين على الانتخابات الرئاسية بالخارج، بالتسهيل على الناخبين فيما يخص بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المستخدم فى عملية التصويت.

وقال المستشار أحمد بندارى خلال اتصاله بالسفراء المصريين المشرفين على تصويت الخارج فى الانتخابات الرئاسية، إن أى ناخب يقدم بطاقة رقم قومى غير مقروءة على البرنامج الإلكتروني الخاص بالتصويت، أو احضر صورة من البطاقة ولم يحضر الأصل، يتم التحقق من شخصيته ويسمح له بالتصويت.