شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: المشاركة الإيجابية فى انتخابات الرئاسة تأكيد على دعم المصريين للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني بنص الدستور، ودليل على دعم المصريين للدولة والوقوف خلف القيادة السياسية لاستكمال مسيرة التنمية.

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، المشاركة الإيجابية أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن لتأثيرها في صنع حاضر ومستقبل الدولة، بالإضافة إلى المشاركة الشعبية في صنع القرار.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي كامل، مما يؤكد على نزاهة كافة إجراءات المشاركة، والتمسك بمبدأ الحياد في كافة العمليات التي تسبق إعلان الفائز في الانتخابات.

ولفت النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية تسهم في تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان من خلال أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن، كما أن المشاركة ضمانة رئيسية لتحقيق ما يريده المواطنين.

ودعا عضو مجلس النواب، المصريين بالخارج والداخل إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت مكتسبات كثيرة للمصريين بالخارج سواء حقوق سياسية والتي نعمل على استمرارها وزيادتها مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية.