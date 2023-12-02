توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الروح القدس ونقابة أصحاب الفنادق في لبنان

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وقعت كلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك، ممثلةً بعميدة الكلية الدكتورة دانيال خليفة فريحة، مذكرة تفاهم مع نقابة أصحاب الفنادق في لبنان، ممثلةً بنقيب أصحاب الفنادق بيار أشقر، بهدف خلق شراكة بين الجانبين.
وتهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار التعاون المشترك الذي يشتمل على مجالات عدة.
وتعد هذه الشراكة خطوة في سبيل تطوير قطاع السياحة في لبنان، فمن خلال التعاون بين الجامعة والنقابة، يمكن تعزيز مستوى التدريب والتوظيف في القطاع، وتطوير البرامج التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وإجراء البحوث التي تساعد على تطوير القطاع، وتقديم الخدمات الإستشارية التي تساعد على تحسين أداء الفنادق.
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