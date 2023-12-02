انت الان تتابع خبر مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت العلاقات العامة في حرس الثورة الاسلامية الإيرانية، في بيان، إن "اثنين من قوات حرس الثورة الاسلامية، وهما كل من محمد علي عطائي شورجه و بناه تقي زاده، استشهدا أثناء قيامهما بمهمة استشارية في جبهة المقاومة الإسلامية السورية، على يد الكيان الصهيوني الغاصب".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات السورية، وقوع بعض الخسائر المادية جراء عدوان بالصواريخ استهدف عددا من النقاط في محيط دمشق"، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 35: 3 فجرا نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وتابع أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، حسب قوله.

ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.