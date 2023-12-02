شكرا لقرائتكم خبر عن تساقط الثلوج يعطل حركة الطيران بمطار ميونخ في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم مطار ميونخ، جنوبي ألمانيا، إن من المتوقع تعليق حركة الطيران بالمطار حتى الساعة 12 ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت، بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وأضاف المتحدث صباح اليوم السبت، أن الخدمات الخاصة بإزالة الثلوج، تعمل على استعادة العمليات الآمنة.

وكان الطقس الشتوي القارس، قد أدى بالفعل إلى عرقلة خدمات السكك الحديدية بشدة في ولاية "بافاريا" جنوب ألمانيا، حيث توقفت محطة السكك الحديدية الرئيسية، في العاصمة ميونخ، بشكل فعلي. وتم إلغاء خدمات المسافات الطويلة ، حاليا، وتضررت بشدة الخدمات الإقليمية، حسب متحدثة باسم الشركة المشغلة للسكك الحديدية.