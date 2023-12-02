القيادة تتلقى التعازي في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، عددا من برقيات العزاء والمواساة، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله.

سلطان عُمان

تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، من جلالة سلطان عُمان هيثم بن طارق ، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ. وأعرب جلالته عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الكويت

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقية عزاء ومواساة، من أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز. وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته، راجياً المولى جل وعلا أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتين مماثلتين، من ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

مصر

أصدرت الرئاسة المصرية بيانا من فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، يعبر فيه عن التعازي لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز. ودعا فخامته في المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الأسرة المالكة الصبر والسلوان.

رئيس دولة الإمارات ونائبيه

بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية عزاء ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتين مماثلتين، من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

الإمارات العربية المتحدة

قدم حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، وحاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى، وحاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى، وحاكم رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى، برقيات عزاء ومواساة في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

كما قدم ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، وولي عهد عجمان الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ونائب حاكم عجمان الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، وولي عهد أم القيوين الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، وولي عهد رأس الخيمة الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، برقيات عزاء ومواساة في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ.

قطر

بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية عزاء ومواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيتين مماثلتين، من نائب أمير دولة قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني.

البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، من جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز. وأعرب جلالته عن خالص التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم العائلة المالكة جميل الصبر وحسن العزاء. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقيتي عزاء، من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أعرب خلالهما عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.