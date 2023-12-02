الرعاية الصحية السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لعام 1445

ياسر رشاد - القاهرة - بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، عن وظائف الرعاية الصحية في السعودية، بعدما أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الصحية، عن تفاصيل الوظائف الشاغرة لدى الرعاية الصحية بالسعودية لعام 1445:

تفاصيل وظائف رعاية الطبية

وأبرزت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

تمهير – طبي:

وتؤكد المجموعة على ضرورة وجود إمكانية في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) على النحو التالي :الفئات المحددة :

خريجي وخريجات ​​الدبلوم.خريجي وخريجات ​​الأعلى.

الشروط العامة للانضمام إلى برنامج (تمهير) : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية حاصلاً على مؤهل (الدبلوم أو المقصود) أن لا يكون موظفاً حالياً ولم يتم توظيفه خلال تسعة أشهر ما بعد أن لا يكون قد سبق له المشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) لا يشترط الخبرة

تخصصات إدارية تخصص :الموارد البشرية - التسويق - العقدة الاجتماعية - اللغة الإنجليزية - إدارة الأعمال - السكرتارية .

التخصص الطبي التخصصي : العلاج الطبيعي - العلاج الوظيفي - الأشعة - التخصص .

فني تقنية معلومات.

– مشرف موارد بشرية.

يضمن من خلال أفعاله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تقديم جودة عالية من العلاج الطبي والرحمة والتفاهم لكل مريض يتم خدمته في مستشفيات وعيادات NMC.

يوفر الترجمة الفورية، عند الضرورة ويضمن الالتزام بشروط وأحكام عقد العمل وسياسات وإجراءات NMC المعتمدة داخل قسم الموارد البشرية.

تقديم المشورة للمديرين التنفيذيين لوحدات الأعمال وموظفي الموارد البشرية / المجالات ذات الصلة لتشمل: الترقيات الوظيفية والتحويلات، وحزم المزايا، والتظلمات والإجراءات التأديبية، والأداء، والتقييمات، وسياسات وإجراءات شؤون الموظفين، وطلبات الإجازة، وإعادة التعاقد.

– مدير عمليات الطوارئ.

يضمن من خلال أفعاله، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تقديم جودة عالية من العلاج الطبي والرحمة والتفاهم لكل مريض يتم خدمته في مستشفيات وعيادات NMC.

يتواصل مع المديرين الآخرين في جميع أنحاء المنظمة لضمان تكامل استراتيجيات وأنشطة تسجيل الطوارئ وقسم OHG مع أجزاء أخرى من المنظمة وتتوافق مع الأهداف العامة للمستشفيات.

ينظم ويضمن صحة النمط المتغير لجميع جداول الأطباء في العيادات العامة والعيادات المتخصصة المعينة. تتم هذه الجهود من خلال التشاور مع التوجيهات من رؤساء الخدمات ومشرفي التمريض.

– فني معالجة مياه.

–منسق التدريب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة الوطنية للرعاية الطبية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يناير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)