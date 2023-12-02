الصحة الفلسطينية: 139 شهيدًا و652 جريحًا نتيجة القصف الإسرائيلي خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت عشرات المجازر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عقب انتهاء الهدنة، راح ضحيتها 139 شهيدا و652 جريحا.

وجاء تصريح القدرة قبل ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل مجزرة سقط بها ما يزيد على 100 شهيد في مخيم "جباليا" بشمال قطاع غزة.

وقال القدرة - في إفادة صحفية - إن قوات الاحتلال لا تزال توسع دائرة الاستهداف في كافة مناطق قطاع غزة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، لافتا إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم إلى 15 ألفا و207 شهداء، وإصابة 40 ألفا و652 مواطنا بجراح مختلفة.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يركز عدوانه على المدنيين العزل، وأن حوالي 70% من الضحايا كانوا من الأطفال والنساء، إلى جانب الانتهاكات بحق المنظومة الصحية والطواقم الطبية التي أدت إلى استشهاد 280 كادرا صحيا وجرح المئات من الطواقم الصحية في مختلف مناطق قطاع غزة، إضافة إلى أنه لا يزال هناك 31 كادرا صحيا معتقلا في ظل ظروف إنسانية قاسية.