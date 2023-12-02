شريف جاد متحدثًا رسميًا للجنة مهرجان الشباب العالمي في روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - اختارت اللجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمى روسيا 2024، شريف جاد، مسئول النشاط الثقافى بالمركز الثقافي الروسيبالقاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية، متحدثًا رسميًا بإسم اللجنة وأمينًا عامًا لها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة المهندس أحمد براني، مساعد رئيس الادارة المركزية للتسويق بالأكاديمية الوطنية للتدريب وخريجالبرنامج الرئاسي، وعضوية د. عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة مقررًا للجنة، ود . ناجى الشهابي رئيس حزب الجيلالديمقراطي.

جدير بالذكر، أن المهرجان الشباب العالمى ينظم من 1- 7 مارس 2024 بمدينة سوتشي بمشاركة 20 الف من الشباب يمثلون 187 دولةعلى ان يكون نصفهم من روسيا و10 الاف من الدول الاجنبية ويضم المهرجان عددا من الانشطة الثقافية والرياضية ومن المتوقع ان يكون هوالحدث الاهم خلال عام 2024.

وعلى الجانب الأخر، استقبل وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، اللجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمي، مؤكدًا اهتمامالقيادة السياسية بالمشاركة المصرية فى مهرجان سوتشي لكونها فرصة طيبة للتواصل بين شبابنا وشباب العالم وحضر اللقاء مراد جاتينمدير المراكز الثقافية الروسية في مصر.