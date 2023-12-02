جثة تحت الردم.. مصرع عامل وإصابة آخر أثناء حفر خزان صرف صحي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

لقي عامل مصرعه، وأصيب آخر، داخل حفرة كبيرة أثناء حفر خزان صرف صحي لأحد المنازل في قرية القيس شمالي المنيا.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بانهيار نتاج حفر على اثنين من العمال، أثناء حفرهما لخزان صرف صحي بدون ترخيص لأحد المنازل.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث، وجرى انتشال الشخصين، وتبين أنهما كلا من: "ح ي ر" 30 سنة، (جثة هامدة)، و"م أم" 22 سنة، مصاب بجروح وكدمات، مقيمان بقرية القيس، كما تم العثور على أدوات الحفر والتحفظ عليها.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام، ونُقل المصاب لمستشفى الطوارئ بالشيخ فضل لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.