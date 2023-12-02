بالصور- تكريم ذوي القدرات الخاصة في احتفالية يوم التحدي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالبحيرة، احتفالية يوم التحدي لذوي القدرات، والتي نظمتها جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع دمنهور.

أقيمت الاحتفالية بنادي دمنهور للألعاب الرياضية، بمشاركة 70 متطوعا، وبحضور وليد بديوي رئيس النادي، وعمرو رشدي رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع دمنهور، وعدد من الشخصيات العامة.

تضمنت الاحتفالية فقرات فنية وغنائية وتكريم لعدد من الشخصيات العامة والمتميزين من ذوي، وانتهت بتوزيع لعب الأطفال والهدايا على ذوي القدرات وأسرهم.

وقال عمرو رشدي إن جمعية رسالة اعتادت على تنظيم يوم التحدي في شهر ديسمبر من كل عام للاحتفال والاحتفاء بأبطالنا من ذوي القدرات الخاصة، وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي تنفذ فيه الاحتفالية.