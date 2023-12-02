الكويت تدعو إلى آلية رادعة لمحاسبة إسرائيل على عدوانها في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت- (د ب أ)

أعربت دولة الكويت، اليوم السبت ، عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لاستئناف القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة".

وجددت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان اليوم ، دعوة "المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ودعم كل الجهود الرامية لوقف هذا العدوان الذي أزهق و مازال آلاف الأرواح البريئة".

ولفتت إلى أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لا بد أن تقابله آلية رادعة يتم من خلالها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب".

وأضافت أن "استمرار ذلك النهج من شأنه تقويض عملية السلام وحل الدولتين"، مؤكدة أهمية إيصال المزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار كافة الجهود لوقف هذه الحرب العبثية بشكل مستدام تمهيدا للتوصل إلى حل شامل وعادل للأشقاء الفلسطينيين يضمن إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".