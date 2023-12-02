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شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات التنسيقية: التصويت فى اليوم الثانى بالخارج يتزايد دون مخالفات والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت غرفة العمليات المركزية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بيانات غرف العمليات للحملات الرسمية للأربع مرشحين للرئاسة، وقد أكدت حملات المرشحين جميعًا انتظام سير العملية الانتخابية دون أي مخالفات ولم يتقدم أي منهم بأي شكوى من سير العملية الانتخابية.
كما رصدت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تزايد أعداد الناخبين في بعض الدول الأوروبية ومنطقة الخليج العربي وكذلك الصين، ولم ترصد الغرفة في اليوم الثاني أي مخالفات انتخابية في أي دولة حتى الآن، حيث أكد متابعو الغرفة في مختلف دول العالم انتظام سير العملية الانتخابية وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
ورصد متابعو الغرفة انخفاض أعداد الناخبين في استراليا بسبب حالة الطقس السيئة حيث تساقطت أمطار رعدية منذ الصباح وقامت الجالية المصرية في استراليا بتوفير أماكن مغطاة أمام السفارة وتوفير وسائل انتقال تسهيلا على الناخبين.
وتستمر الغرفة في المتابعة والرصد لكافة دول العالم التي تجرى فيها الانتخابات وعددها 121 دولة في 137 سفارة وقنصلية.
مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية بالخارج
التصويت فى الانتخابات الرئاسية
طابور من المصريين بالخارج للتصويت فى الانتخابات
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