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مدينة الضباب تضاء بأعلام مصر.. المصريون فى لندن يواصلون الإدلاء بأصواتهم

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القاهرة - سامية سيد - رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مواصلة المواطنين المصريين في لندن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2023، وذلك في ظل تغير كبير في درجات الحرارة، والبرودة الشديدة، وهي الأجواء التي تميز عاصمة الضباب في هذا الوقت من العام، وحرص المواطنون على رفع الأعلام المصرية في أكثر من شارع بجانب السفارة المصرية في لندن، وحرصت الأسر على اصطحاب أبنائها لمعرفة اجراءات التصويت .

وتواصل اليوم السبت، عملية تصويت المصريين فى السفارات والقنصليات بالخارج فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشهد اللجان التى يجرى فيها الاقتراع توافد أعداد كبيرة من الناخبين مع فتح باب التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة.

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مواصلة المواطنين المصريين في لندن

 

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المصريين فى الخارج

 

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مدينة الضباب تضاء بالأعلام المصرية

 

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المصريين فى لندن يرفعون صور الرئيس السيسى وأعلام مصر

 

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جانب من مشاركة المصريين فى لندن

 

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المصريين فى لندن يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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