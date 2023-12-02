"كتائب القسام": قصفنا تل أبيب واستهدفنا دبابة ومنزلًا تواجد فيه جنود إسرائيليون في الشيخ رضوان

أشارت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى أنّ "مقاتلينا تمكّنوا منذ اللّيلة الماضية وحتّى صباح اليوم، من استهداف دبّابة صهيونيّة بعبوة "شواظ"، ما أدّى إلى إحداث انفجارات عدّة في داخلها وتدميرها بالكامل، كما استهدفوا برج دبّابة أخرى بقذيفة "الياسين 105"، واستهدفوا منزلًا تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة "TBG" مضادّة للتّحصينات؛ وذلك في منطقة الشيخ رضوان".

في سياق متّصل، أفادت بـ"قصف ​تل أبيب​ برشقة صاروخيّة، ردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين".