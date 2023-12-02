أشارت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، إلى أنّ "مقاتلينا تمكّنوا منذ اللّيلة الماضية وحتّى صباح اليوم، من استهداف دبّابة صهيونيّة بعبوة "شواظ"، ما أدّى إلى إحداث انفجارات عدّة في داخلها وتدميرها بالكامل، كما استهدفوا برج دبّابة أخرى بقذيفة "الياسين 105"، واستهدفوا منزلًا تواجد فيه عدد من جنود العدو بقذيفة "TBG" مضادّة للتّحصينات؛ وذلك في منطقة الشيخ رضوان".
في سياق متّصل، أفادت بـ"قصف تل أبيب برشقة صاروخيّة، ردًّا على المجازر الصّهيونيّة بحقّ المدنيّين".
كانت هذه تفاصيل خبر "كتائب القسام": قصفنا تل أبيب واستهدفنا دبابة ومنزلًا تواجد فيه جنود إسرائيليون في الشيخ رضوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.