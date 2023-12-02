ماكرون محذّرًا إسرائيل: القضاء على "حماس" بالكامل سيؤدي الى عشر سنوات من الحرب

حذَّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السلطات الإسرائيلية، من أن "القضاء على حماس بالكامل سيؤدي الى عشر سنوات من الحرب".

وشدد، في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في دبي، على أن "المواجهة الجيدة للإرهاب ليست عبارة عن قصف منهجي ومتواصل"، داعيًا إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ولافتاً الى أنه "من الواضح جدًا أن استئناف القتال في قطاع غزة هو موضوع مثير للقلق وقد شكّل محور العديد من النقاشات".

واعتبر ماكرون أن "هذا الوضع يتطلب مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وللإفراج عن جميع الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، وتزويد سكان غزة بالمساعدات التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ولجعل إسرائيل واثقة من استعادة أمنها".