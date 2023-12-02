"حزب الله": مقاتلونا استهدفوا موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 03:10 من بعد ظهر اليوم السّبت، موقع ‏الراهب بالأسلحة المناسبة؛ وتمّت إصابته إصابة مباشرة".

وكان قد أفاد الإعلام الحربي، منذ بعض الوقت، بأنّ "‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عند السّاعة 03:00 من بعد ظهر اليوم، تجمّعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا، بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة ‏مباشرة".