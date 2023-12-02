السوداني لبلينكن: نرفض أي اعتداء يتعرض له العراق وملتزمون بحماية مستشاري التحالف الدولي

أكّد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​محمد شياع السوداني​، "موقف العراق الرّافض لأيّ اعتداء تتعرّض له الأراضي العراقيّة"، مشيرًا إلى أنّ "الهجوم الّذي تعرّضت له منطقة جرف النّصر، مثّل تجاوزًا على السّيادة العراقيّة".

وجدّد، خلال اتصال هاتفي تلقّاه من وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​، "التزام ​الحكومة العراقية​ بحماية مستشاري ​التحالف الدولي​ المتواجدين في العراق".

وأشار المكتب الإعلامي للسّوداني، في بيان، إلى أنّ "الاتصال تناول بحث التّطوّرات في الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، والجهود الّتي يقوم بها العراق لاحتواء التّداعيات الخطيرة الّتي خلّفتها الاعتداءات المتكرّرة على ​قطاع غزة​، والعمل على تثبيت التّهدئة ووقف العدوان وضمان عدم اتساع الحرب، بما يشكّل تهديدًا حقيقيًّا للأمن والاستقرار في المنطقة".