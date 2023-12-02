أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، أننا "قصفنا أسدود ومجمع أشكول برشقات صاروخية". من جهتها، أفادت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، بـ"أنّنا قصفنا "عسقلان" برشقة صاروخيّة"، مشيرةً إلى "أنّنا نستهدف تحشدّات قوّات العدو في "زكيم"، بمنظومة الصّواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم".

كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": قصفنا "أسدود" ومجمع "أشكول" برشقات صاروخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.