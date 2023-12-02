كنعان التقى وفودًا من كتاب العدل والأساتذة والعسكريين والمتقاعدين واطلع على أوضاعهم ومطالبهم

التقى رئيس لجنة المال والموازنة النّائب ابراهيم كنعان، في دارته في البياضة، وفودًا من كتّاب العدل وروابط المتقاعدين في الإدارة والأساتذة والعسكريّين وموظّفي النافعة، وتطرّق البحث خلال هذه اللّقاءات إلى أوضاعهم وحاجاتهم ومخاوفهم، لاسيّما في ضوء الصّيغة الحكوميّة من مشروع موازنة 2024.
واطّلع كنعان على مطالب الوفود، ووضعهم في جوّ ومسار النّقاشات في لجنة المال، والتّعديلات على المشروع الحكومي.
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