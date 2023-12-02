"النشرة": الطيران الإسرائيلي يكثف طلعاته الاستكشافية على علو متوسط فوق مزارع شبعا وحاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأن "الطيران المروحي التجسسي الإسرائيلي يكثف في هذا الوقت طلعاته الاستكشافية على علو متوسط فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا".

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