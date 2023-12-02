الأسمر أيّد إضراب تجمع موظفي الإدارة العامة: لإعادة تفعيل المؤسسات الحكومية المتوقفة عن العمل

أيّد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، الإضراب الذي أعلن عنهتجمع موظفي الإدارة العامة"بعدما بلغ الموظّف وضعًا مأساويًّا لا يقدر معه من الحضور إلى عمله وممارسة مهامه الوطنيّة، أو القيام بواجباته العائليّة من تأمين المعيشة والطّبابة والاستشفاء والدّراسة ومتطلّبات الحياة الأخرى كافّة، وأصبح موظّف القطاع العام فقيرًا معدومًا، أضف إلى ذلك المؤسسات العامة والقطاعات العسكريّة كافّة والمتقاعدين والعسكريّين".
وأعلن، في بيان، دعمه "للمطالب المحقّة الّتي يطرحها التّجمّع"، معربًا عن شجبه لـ"الحملة الّتي يتعرّض لها موظّف القطاع العام، هذا القطاع الّذي يُدخل للدّولة إيرادات هامّة تبلغ نحو 75% من الموازنة".
ودعا الأسمر إلى "إعادة تفعيل الدوائر العقارية وهيئة إدارة السير، وغيرها من المؤسّسات الحكوميّة المتوقّفة عن العمل، والاستجابة لمطالب تجمع موظفي القطاع العام، وإقرار مرسوم الحوافز اليوميّة وتحسين التّقديمات الاجتماعيّة والصحيّة والمدرسيّة؛ حتّى يتمكّن الموظّف من أداء واجباته على أكمل وجه".
وأبدى استعداده "للتّعاون مع ممثّلي الموظّفين، والتّنسيق الدائم للوصول إلى الأهداف المرجوّة، بعودة القطاع العام إلى سابق عهده بعيدًا عن الفساد والزّبائنيّة".
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