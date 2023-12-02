إسرائيل تستدعي فريق الموساد من قطر بسبب جمود مفاوضات غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن استدعاء فريق الموساد من قطر بسبب جمود مفاوضات غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.