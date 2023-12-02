شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وإصابة 3 في إطلاق نار بمدينة لاس فيجاس الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الأمريكية، أن حادث إطلاق نار وقع في مدينة لاس فيجاس، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين.

ووقع إطلاق النار وقع بعد الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة في شرق لاس فيجاس.

حوادث إطلاق النار في أمريكا

وذكرت الشرطة أن كل الضحايا الخمسة كانوا أشخاصا مشردين، موضحة أن إصابات المصابين الثلاثة غير مهددة للحياة.

ولا يزال مطلق النار طليقا، فيما لم يتم على الفور الكشف عن ظروف إطلاق النار وهويات الضحايا.

إطلاق نار في مدينة لويستون

وقبل أيام لقي شهدت مدينة لويستون بولاية مين الأمريكية، حادث إطلاق نار مروع قتل فيه ما لا يقل عن 22 شخصًا، وأصيب 30 آخرون.

وقال مفوض السلامة العامة في مايك سوشوك، حينها، إنه لن يعلق على عدد الضحايا في إطلاق النار، مؤكدا أن الوضع "مزري للغاية".