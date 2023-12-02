شكرا لقرائتكم خبر عن "سيعتبر إعلان حرب".. تهديد جديد من كوريا الشمالية تجاه أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لا تزال الأجواء مشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

وأكدت كوريا الشمالية، إنها ستعتبر أي تدخل في العمليات المتعلقة بأقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب.

أقمار التجسس الأمريكية

وذكرت أنها ستحشد قوة الردع الحربية لديها، إذا أصبح أي هجوم على أصولها الاستراتيجية وشيكا، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن بيونجيانج سترد على أي تدخل أمريكي في الفضاء من خلال إخراج أقمار التجسس الأمريكية عن الخدمة.

صراع كوريا الشمالية وأمريكا

وأضاف: "إذا حاولت الولايات المتحدة التدخل في حقوق دولة ذات سيادة من خلال استخدام تكنولوجيتها المتطورة كسلاح... فسوف نمارس حقوقنا بموجب القوانين الدولية والمحلية للحد من قدرة أقمار الاستطلاع الأمريكية على العمل والتخلص منها".

وكانت كوريا الشمالية أطلقت الأسبوع الماضي بنجاح أول قمر صناعي للاستطلاع، فيما أوضحت أن الهدف منه هو مراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.