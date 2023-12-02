شكرا لقرائتكم خبر عن بعد جارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية تطلق أول قمر صناعي للتجسس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتنامى التنافس الأمني بين الكوريتين، ما جعل كوريا الجنوبية تعلن نجاحها هي الأخرى في إطلاق أول قمر صناعي وطني للتجسس العسكري من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا.

وأشارت وزارة الدفاع، أن هذا يأتي في تتويج لسعي سول للحصول على قدرات استخباراتية فضائية، وسط تزايد التهديدات الكورية الشمالية.

الأقمار الصناعية لغرض التجسس

وأطلق القمر الصناعي على متن صاروخ من طراز فالكون من شركة "سبيس اكس" من قاعدة "فاندينبرج لقوة الفضاء" بعدما زعمت بيونج يانج نجاح إطلاق قمر صناعي للتجسس الأسبوع الماضي.

وأوضحت وزارة الدفاع أن القمر الصناعي وضع في المدار بعد حوالي أربع دقائق من إطلاقه، ونجح في التواصل مع محطة أرضية، مما يعني أنه يعمل بشكل طبيعي.

ومع اعتماد كوريا الجنوبية على الأصول التجارية والعسكرية الأمريكية للحصول على صور عالية الدقة، فقد كانت تسعى إلى إنشاء شبكة أقمار صناعية عسكرية مستقلة لجمع المعلومات عن كوريا الشمالية.