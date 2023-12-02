شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالا بقوة 5.8 درجة وقع بالقرب من جزر بابار في إندونيسيا اليوم السبت.

وأضاف المركز، أن الزلزال كان على عمق 138 كيلومترا.



إلى ذلك، أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة دكا عاصمة جمهورية بنغلاديش وأجزاء أخرى من البلاد اليوم.

وأشار أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، فيما أفاد مكتب الأرصاد الجوية في بنغلاديش بأن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 86 كيلومترا من العاصمة.