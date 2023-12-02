أردوغان: الاحتلال يرتكب جريمة حرب في غزة ويجب محاسبته

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن ما يحدث في قطاع غزة "جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب يجب محاسبة مرتكبيها أمام القانون الدولي".

جاء ذلك في كلمته أمام قمة العمل المناخي في "مدينة إكسبو دبي" حيث تعقد في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" (COP28).

وقال أردوغان إن "مقتل أكثر من 16 ألف مدني فلسطيني بريء، معظمهم أطفال ونساء، بهجمات إسرائيلية لا يمكن تبريره بأي شكل".

ولفت إلى أن "تركيا وقفت إلى جانب السلام في كافة الأزمات، وعملت من أجل حلول قائمة على أسس العدل والحق".

وأوضح الرئيس أردوغان، أن" تركيا تتعامل مع تغير المناخ أيضًا وفقًا لهذا المنظور"، مضيفا: "على الرغم من أن مسؤوليتنا التاريخية بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة تقل عن 1 بالمئة، إلا أننا نتخذ خطوات مهمة للغاية باستخدام إمكاناتنا الخاصة".

وأشار أردوغان الذي التقى نظيره الإماراتي محمد بن زايد، إلى أن "تركيا تخطط لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2053".

ولفت الرئيس أردوغان، إلى أن تركيا "ضاعفت أيضًا هدفها بشأن خفض الانبعاثات بحلول عام 2030".

وأردف: "في هذا الإطار، نتوقع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 66.6 مليون طن بحلول نهاية العام الجاري".

وكان أردوغان ناقش مع ابن زايد التطورات الإقليمية في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي.