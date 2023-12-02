شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء الجالية المصرية فى دبى يرددون هتافات "تحيا مصر.. يحيا السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، استمرار وتزايد أعداد أعضاء أبناء الجالية المصرية بدولة الإمارات، أمام مقر اللجنة الانتخابية بدبي .

وحرص رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، علي مشاركة أبناء الجالية المصرية في الهتافات التي رددوا، لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حيث تعالت هتافاتهم": تحيا مصر.. يحيا السيسي ".

وأشاد الدكتور محمود حسين، بالدور الكبير الذي يقوم بالقنصل المصري بدبي أشرف الديب، والذي قدم جميع التسهيلات لأبناء الجالية المصرية، وهو ما انعكس علي وجود حالة من الإقبال الكبير علي لجنة الانتخابات في دبي .

وأكد رئيس شباب المصريين بالخارج، أن الحملة الرسمية وأعضاء أمانة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن والنادى المصرى بدبى، قدموا ملحمة كبيرة في حب الوطن، خلال الأمس واليوم، حيث شهد يومي الجمعة والسبت، إقبال منقطع النظير للتصويت لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأوضح "حسين" أن هناك حالة من الإقبال الشديد من قبل المواطنين المتواجدين في دولة الإمارات، حيث قامت قيادات الجاليه بتوفير باصات في كل إماره من الإمارات السبع، وهو ما ساهم في وجود حشود كبيرة من الناخبين .