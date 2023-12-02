شكرا لقرائتكم خبر عن الحرية المصرى ينظم مؤتمرا جماهيريا بكفر الشيخ لدعم المرشح الرئاسى "السيسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق المؤتمر الجماهيري لحزب الحرية المصري بمحافظة كفر الشيخ، ضمن جهود أمانة الحزب بالمحافظة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية 2024-2030، وذلك فى إطار حملة الحزب "مسيرة ومسار لاستكمال التنمية والاستقرار".

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، والقرآن الكريم، والوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين.

جاء هذا بحضور النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، والدكتورة جيهان البيومي، أمينة المرأة، والاستاذ عبد الخالق غنيم، أمين المحافظة، والاستاذ احمد كمال، أمين مساعد القاهرة، وكذلك حضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بكفر الشيخ، وعدد من النواب وهم النائب اللواء سعيد عمارة والنائب ياسر منير والنائب السيد شمس الدين.

كما رحب عبد الخالق غنيم، أمين المحافظة، بالحضور، مؤكدا أن محافظة كفر الشيخ تقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتدعم لفترة رئاسية جديدة، خاصة وأن مصر تشهد ظروف مختلفة على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية، مما يستدعي وجود قائد وطني قوي لقيادة هذه المرحلة.

كما تحدث "غنيم"، عن إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة بالمحافظات، والمبادرات الاهلية والمشروعات التنموية التي غيرت وجه مصر بشكل عام والقرى والمحافظات بشكل خاص.

فيما قال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام، إن بوادر العملية الانتخابية بدت بشكل كبير في انتخابات المصريين بالخارج، ووعيهم ومشاركتهم الفعالة لإبداء الرأي وتقديم صورة ديمقراطية حضارية امام العالم اجمع.

وأضاف مهنى، خلال كلمته بمؤتمر الحزب لدعم الرئيس السيسي بكفر الشيخ، أن الحزب يراهن على المحافظات ومشاركتهم الواعية، مشيرا إلى أن محافظة كفر الشيخ كانت دائما نموذج للوعي والفعالية والمشاركة السياسية.

وطالب عضو مجلس النواب، جميع الحاضرين بالتصويت والمشاركة الانتخابية وأن يكونوا على قدر الواجب المسئولية، خاصة وأن مصر تحتاج إلى أبنائها فعلينا القيام بالواجب الوطني تجاه وتجاه أنفسنا وأبناءنا.

وتابع مهنى: "أننا لن ننسى ولن نتغافل عن القضية الفلسطينية وسنظل نندد بالاعتداءات الغاشمة على الشعب الفلسطيني، وهذه القضية بالتحديد تحتاج إلى قائد وطني وزعيم لديه الكثير من الخبرات العسكرية والدولية للوصول إلى حل قاطع وجذري لهذه الازمة ونرى كل هذا في المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".