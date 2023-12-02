زلزال بقوة 7,6 درجات ضرب منطقة مينداناو في الفيليبين

كشف مركز المسح الجيولوجي الأميركي، أنّ زلزالًا بقوّة 7,6 درجات على مقياس "ريختر"، ضرب منطقة مينداناو (Mindanao) جنوبي ​الفيليبين​"، موضحًا أنّ "الزلزال وقع على عمق 32 كيلومترًا، في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق هيناتوان".

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