أكد الجيش الإسرائيلي، أن "هذه الحرب ستكون طويلة ولن تكون محددة بوقت، وما زالت حماس تمتلك قدرات معقدة ومركبة تحت الأرض وهناك مناطق لم نصل إليها". وكشف الجيش الإسرائيلي، أن "أكثر من 150 صاروخا أطلقت على إسرائيل منذ صباح الجمعة، معظمها لم يصل إلى أهدافه، وما زلنا نواجه مقاتلي حماس في شمال غزة"، معلناً أن "حماس تتفوق علينا في معرفتها للمنطقة ونجمع المعلومات لتحسين عملياتنا".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: الحرب بغزة ستكون طويلة وغير محددة بوقت و"حماس" تتفوق علينا بمعرفتها للمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.