مدير منظمة الصحة العالمية دعا الى استئناف تسليم المساعدات الأساسية لغزة

دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، الى "استئناف إمدادات المساعدات الأساسية إلى غزة فورا، على أن تتم إعادتها لمستويات لا تقل عنها خلال الهدنة الأخيرة".

وأكد غيبرييسوس، أنه "يجب استئناف عمليات تسليم الإمدادات الأساسية إلى غزة بشكل عاجل وإعادتها على الأقل إلى المستويات التي تم التوصل إليها خلال الهدنة الأخيرة - لكن المطلوب أكبر من ذلك بكثير".

وشدد على أن "المدنيين في قطاع غزة يحتاجون إلى الحماية والغذاء والماء والمأوى والدواء وأشياء أخرى"، محذراً من أن "الاكتظاظ الناجم عن النزوح الجماعي للسكان والظروف المعيشية غير الآمنة في غزة تزيد من خطر الإصابة بالأمراض".