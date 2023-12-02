"كتائب القسام": استهدفنا قوة إسرائيلية راجلة بشمال غرب غزة وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح

ذكرت "​كتائب القسام​"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنّ "مقاتلينا أوقعوا قوّةً إسرائيليّةً راجلةً متمركزةً داخل مبنى، في كمين محكم في منطقة التوام بشمال غرب ​غزة​، واستهدفوهم بالعبوات المضادّة للأفراد والقذائف المضادّة للتّحصينات والرّشاشات الثّقيلة، وأكّدوا إيقاع أفراد القوّة بين قتيل وجريح". في السّياق، أفادت بأنّ "المقاتلين استهدفوا غرفة قيادة واستطلاع للعدو داخل مبنى شرق ​بيت حانون​، بأربع قذائف مضادّة للأفراد".

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