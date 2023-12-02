أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد ‏على قصف العدو الإسرائيلي لمنزل في بلدة حولا يوم أمس، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏عند الساعة 04:25 من عصر يوم السبت 02-12-2023 قوة عسكرية إسرائيلية ثانية أثناء ‏تواجدها داخل منزلٍ في مستوطنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا قوة عسكرية إسرائيلية ثانية أثناء ‏تواجدها داخل منزل في مستوطنة "دوفيف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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