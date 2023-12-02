أفادت قناة "المنار"، بأنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي نفّذ غارات جوّيّة مستهدفًا أطراف ​الناقورة​ وأطراف ​بلدة بيت ليف​ في جنوب لبنان، كما استهدف مرتفعات ​كفرشوبا​ وكفرحمام". في سياق متّصل، طال القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدة ​عيتا الشعب​، سهل ​مرجعيون​، طريق الدردارة وطريق المجيدية.

كانت هذه تفاصيل خبر "المنار": غارات إسرائيلية استهدفت أطراف الناقورة وبيت ليف ومرتفعات كفرشوبا وكفرحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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