"حزب الله": استهداف موقعَي المرج والمطلة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 04:25 من عصر اليوم السّبت، موقع ​المرج​ ‏بالأسلحة المناسبة؛ وتمّت إصابته إصابة مباشرة".

في السّياق، أفاد الإعلام الحربي، بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 04:25 من عصر اليوم أيضًا، موقع ​المطلة​ ‏بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة".