"حزب الله": استهداف موقعَي المرج والمطلة ‏بالأسلحة المناسبة وإصابتهما إصابة مباشرة

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 04:25 من عصر اليوم السّبت، موقع المرج بالأسلحة المناسبة؛ وتمّت إصابته إصابة مباشرة".
في السّياق، أفاد الإعلام الحربي، بأنّ "مجاهدي المقاومة الإسلاميّة استهدفوا عند السّاعة 04:25 من عصر اليوم أيضًا، موقع المطلة بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابته إصابة مباشرة".
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