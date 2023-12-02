نقابة المالكين: لن نهدأ قبل تحرير آخر منزل في آخر قرية من الإيجارات القديمة

أشارت نقابة المالكين، في بيان، الى أن "قانون الإيجارات الجديد للأماكن السكنية نافذ منذ عام ٢٠١٤، ويطبق بين المالكين والمستأجرين، وقد أبطل المجلس الدستوري مادتين وفقرة منه في حينه، فعاد مجلس النواب وعدّل هذه المواد بتاريخ ٢٠١٧ لتصبح المواد المعدلة منه نافذة منذ تاريخه".

ولفتت النقابة، الى "سعي بعض المحامين إلى إبطاله في الإعلام كونهم مستأجرين ولا يريدون إعطاء المالك حقه في ملكه ويسعون للأسف بما يخالف الوقائع القانونية إلى أيهام المستأجرين بأن القانون غير نافذ، ليتفاجأوا بعدها بعد تكبّد خسائر مالية في النزاعات القضائية بأن القضاء يطبق هذا القانون وقد صدرت مئات الأحكام بموجب مواده. لذلك ننصح المستأجرين إلى الركون لأحكام هذا القانون رضاء ومن دون اللجوء إلى المحاكم، أولا لأنه القانون المطبق، وثانيا لأنه يجب إعطاء المالك حقه في ملكه".

وأعربت النقابة، عن أسفها "للجوء محامين مستأجرين إلى ترويج شائعات تخالف القانون للتهرب من دفع حقوق المالكين، وإلى محاولة تضليل الرأي العام بتركيبات غير قانونية، من أجل مصالح شخصية بحتة، وكونهم هم أنفسهم مستأجرين".

وجددت القول أمام الرأي العام أن "المقيم في ملك الغير بما يشبه المجان، ويقوم بتحريض الآخرين لدفع ٣٠٠ و ٤٠٠ ألف ليرة في السنة إيجار منزل في بيروت والمدن الكبرى، هو شخص فاقد الضمير والأخلاق، يحاول حرمان الآخرين من حقهم ببدلات إيجار عن رزقهم، وهو يعيث في الأرض فسادا".

وسألت "هل نحن في حاجة أصلا إلى قانون للقول بوجوب زيادة بدلات الإيجار القديمة وتبلغ ٣ أو ٤ دولارات في السنة؟! هل من ضمير يرضى بهكذا بدلات إيجار؟ هل نحتاج إلى جدل قانوني لإقرار حق المالك بالزيادة؟ هل من إنسان صاحب قيم يرضى بإعطاء المؤجر هذه البدلات؟ والله لن نهدأ قبل تحرير آخر منزل في آخر قرية من الإيجارات القديمة".