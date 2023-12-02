"النشرة": الطيران الاسرائيلي اغار على منزل في بيت ليف وأطلق قذائف فوسفورية بإتجاه أطراف ‎الخيام

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الاسرائيلي اغار على منزل في بلدة بيت ليف في القطاع الأوسط، وأطلق قذائف فوسفورية ومضيئة بإتجاه أطراف بلدة ‎الخيام".

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